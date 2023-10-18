Битва роскоши: эксперты сравнили премиальные седаны BMW, Audi и Mercedes 2 18.10.2023, 10:16

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Модели оценивались по ряду критериев, включая стоимость, динамику и управляемость.

Британские эксперты сравнили популярные роскошные седаны BMW 7 Series, Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class. Они определили победителя по нескольким важным критериям. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

BMW 7 Series, Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class являются давними соперниками. Эти седаны предлагают высочайший уровень роскоши и передовые технологии.

Новый BMW 7 Series дебютировал в 2022 году, а седьмое поколение Mercedes-Benz S-Class — в 2020 году. Четвертое поколение Audi A8 является старшим среди троицы роскошных седанов — модель выпускается с 2017 года.

Сравнение BMW 7 Series, Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class:

Динамика

BMW M760e xDrive оснащен гибридной силовой установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 571 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Седан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды и развивать скорость до 250 км/ч.

Mercedes-Benz S580e также предлагается с гибридной силовой установкой, которая состоит из 3,0-литрового турбированного двигателя и электромотора мощностью 510 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Audi A8 60 TFSIe Quattro оснащен гибридной силовой установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 450 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Седан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды и развивать скорость до 250 км/ч.

Блогеры самостоятельно сравнили время разгона с места в реальных условиях с заявленными характеристиками. Выяснилось, что Mercedes-Benz S580e оказался немного медленнее, а Audi A8 60 TFSIe Quattro разгоняется значительно быстрее, чем заявляет производитель. Тем не менее самым быстрым из троицы седанов оказался BMW M760e xDrive.

Цены

BMW M760e xDrive дороже своих конкурентов. Стоимость седана в Британии начинается с 119 305 фунтов стерлингов (145 200 долларов).

Mercedes-Benz S580e немного дешевле седана BMW. Цены на модель начинаются с 91 055 фунтов стерлингов (110 810 долларов).

Audi A8 60 TFSIe Quattro оказался самым дешевым среди трех седанов. Стоимость модели начинается с 77 980 фунтов стерлингов (94 905 долларов).

Интерьер

Все три модели имеют роскошные интерьеры с высококачественными материалами. Также они предлагают удобные сиденья как на переднем, так и на заднем ряду. Тем не менее седаны имеют и множество различий.

BMW M760e xDrive предлагает огромный дисплей для задних пассажиров, размеры которого сопоставимы с современным телевизором. На заднем ряду Audi A8 60 TFSIe Quattro для пассажиров доступны два небольших дисплея, которые можно использовать как планшет. Mercedes-Benz S580e не имеет отдельный экран для заднего ряда, но спереди установлен большой дисплей, который компенсирует это.

Интерьер BMW M760e xDrive выглядит футуристичнее конкурентов. Внутри установлена необычная контурная подсветка с эффектом кристалла. Двери можно легко открыть с помощью кнопки.

Audi A8 60 TFSIe Quattro предлагает более традиционный, но современный интерьер. Он выглядит сдержанно в сравнении с BMW и Mercedes-Benz и имеет некоторые уникальные функции. Например, вентиляционные отверстия скрыты, пока водитель не включит кондиционер.

Интерьер Mercedes-Benz S580e более минималистичный в сравнении с седаном BMW, но он предлагает такой же высокий уровень роскоши. Внешний вид дополняет контурная подсветка. Информационно-развлекательная система работает быстро и имеет приятный интерфейс.

Багажник

BMW M760e xDrive имеет багажник объемом 525 литров. При этом внутренне пространство не зависит от версии, которую выбирает покупатель.

Audi A8 60 TFSIe Quattro предлагает 390 литров багажного пространства. Причина состоит в аккумуляторных батареях, из-за которых пришлось уменьшить багажник.

Объем багажника Mercedes-Benz S580e составляет всего 325 литров. Аккумуляторные батареи также повлияли на багажное пространство.

Вердикт

Audi A8 60 TFSIe Quattro одинаково комфортен во время поездки на заднем сиденье, а также когда вы находитесь за рулем. Тем не менее модель не такая роскошная как седаны BMW и Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz S580e отличается великолепной плавностью хода. Этот седан предлагает очень мягкую подвеску, которая делает каждую поездку максимально комфортной для пассажиров.

BMW M760e xDrive стал фаворитом экспертов. Седан не только имеет более приятную управляемость в сравнении с конкурентами, но и предлагает красивый и роскошный интерьер.

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