Путин плотно сел в осаду Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

18.10.2023, 10:47

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Фото: Getty Images

Все смешалось в головах пропагандистов.

Всё смешалось в головах пропагандистов. Образ любимого руководителя настолько сросся с понятием Россия, что если кто-то в мире не признаёт деятельности главного начальника, то сразу же становится «русофобом». Глупость, конечно.

Пример смешения – заявление фронтвумен МИД Мария Захарова.

Несколько дней назад Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию с призывом к членам Евросоюза признать нелегитимность Путина после окончания его срока в 2024 году и остановить все контакты с российской стороной, кроме гуманитарных и в целях достижения мира.

Пощёчина, конечно, громкая. Поворот интересный. Вероятно, немало людей в России подумало примерно так: «Отлично. Хоть кто-то возмутился несменяемым».

Между тем, вряд ли резолюция ПАСЕ будет иметь серьёзные практические последствия, но ведь «дипломатам» из путинского МИДа надо показать, что они служат верно. Они, к тому же, провалились – не смогли никак помешать её принятию. Хотя могли бы поработать с голосовавшими за неё – встретиться и попробовать переубедить, доказать, что народ в России Путина любит и готов его выбирать, выбирать и выбирать.

И вот уже Захарова заявляет: «Принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах «коллективного Запада».

При словах «деградация политического класса» на ум приходит совсем другая страна. Вы догадываетесь, какая.

Кончила фронтвумен МИД так: «Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны».

Между прочим, это мы уже слышали от пропагандистов после того Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинениям в совершении военных преступлений на территории Украины.

Тоже ведь говорили, что это «бумажка», которая «не имеет юридической силы». Однако же, Путин плотно «сел в осаду» - в августе не поехал на форум стран БРИКС в ЮАР, потому что ЮАР признаёт юрисдикцию МУС и могла гражданина Путина В.В. задержать и выдать в Гаагу. И как ни изворачивались путинские «дипломаты», ничего с ЮАР не вышло.

Если это была «бумажка», то к чему было предъявлять претензии Армении, которая ратифицировала Римский статут? Заявлять, что это «недружественное решение»? Вероятно, не совсем, всё же, ордер на арест по обвинению в совершении военных преступлений – бумажка.

То же и с резолюцией ПАСЕ. Серьёзных практических последствий, вероятно, сразу после марта 2024 года не будет, но кто знает, как все со временем обернётся?

Мы думаем, что для великого геополитика и его соратников, включая МИДовцев, обернётся плохо. По совету МИДа мы внимательно прочитали материалы Нюрнбергского процесса. И сегодня мы уверены – у людей доброй воли в России и в мире всё получится и на этот раз.

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