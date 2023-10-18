Разгром авиации РФ в Бердянске показали на снимках со спутника 1 18.10.2023, 11:00

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Уничтожено как минимум пять российских вертолетов.

Вчера, 17 октября, Украина впервые применила против российской военной авиации дальнобойные ракеты ATACMS.

Уже сегодня в Генштабе Украины отчитались об одном уничтоженном самолете и 6 вертолетах за прошедшие сутки.

Не исключено, что в эти цифры потерь вошла авиация ВКС РФ, которая и находилась на аэродромах в Луганске и Бердянске.

Сегодня, 18 октября, в Сети стали обсуждать новые спутниковые снимки от 17 октября с аэродрома под Бердянском, сообщает dialog.ua.

На фото можно увидеть взлетно-посадочную полосу от 15 и 17 октября. На последнем снимке можно увидеть пять черных точек там, где раньше стояли боевые вертолеты.

Подлинность снимков пока подтвердить невозможно, однако уже скоро западные военные эксперты и аналитики будут детально изучать этот вопрос.

Тем временем в Сети уже активно обсуждают вопрос, куда же смогут достать дальнобойные ракеты, которые США «тайно» передали Киеву.

Дальность полета составляет 165 км, а значит под удары попадет весь оккупированный Донбасс и Север Крыма.

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