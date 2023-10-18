Разгром авиации РФ в Бердянске показали на снимках со спутника

Разгром авиации РФ в Бердянске показали на снимках со спутника1
- 18.10.2023, 11:00
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Уничтожено как минимум пять российских вертолетов.
Вчера, 17 октября, Украина впервые применила против российской военной авиации дальнобойные ракеты ATACMS.
Уже сегодня в Генштабе Украины отчитались об одном уничтоженном самолете и 6 вертолетах за прошедшие сутки.
Не исключено, что в эти цифры потерь вошла авиация ВКС РФ, которая и находилась на аэродромах в Луганске и Бердянске.
Сегодня, 18 октября, в Сети стали обсуждать новые спутниковые снимки от 17 октября с аэродрома под Бердянском, сообщает dialog.ua.
На фото можно увидеть взлетно-посадочную полосу от 15 и 17 октября. На последнем снимке можно увидеть пять черных точек там, где раньше стояли боевые вертолеты.
Подлинность снимков пока подтвердить невозможно, однако уже скоро западные военные эксперты и аналитики будут детально изучать этот вопрос.
Тем временем в Сети уже активно обсуждают вопрос, куда же смогут достать дальнобойные ракеты, которые США «тайно» передали Киеву.
Дальность полета составляет 165 км, а значит под удары попадет весь оккупированный Донбасс и Север Крыма.