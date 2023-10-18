Президент США Джо Байден прибыл в Израиль 18.10.2023, 11:09

1,812

Джо Байден

Перед этим был отменен визит в Иорданию.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 18 октября прибыл в Тель-Авив, чтобы «продемонстрировать несгибаемую американскую поддержку Израиля в войне с ХАМАС». Он планирует провести переговоры и консультации с местными властями относительно следующих шагов по борьбе с терроризмом.

Air Force 1 с президентом США Джо Байденом на борту должен приземлиться в аэропорту имени Бен-Гуриона около 11:00, после чего президентский кортеж выдвинется в сторону Тель-Авива, передает newsru.co.il.

Об этом накануне сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, в дальнейшем в планах американского лидера – встреча с лидерами арабских государств в Иордании.

Отмечалось, что Байден отправится в столицу этой страны Амман и встретится с королем Абдаллой II, а также президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

В то же время СМИ проинформировали, что Иордания отменила запланированную на 18 октября встречу лидеров с президентом США. Причиной стало попадание накануне ракеты по больнице в Газе, в которой Амман обвинил Израиль. Хотя в Тель-Авиве доказали, что удар нанесла террористическая группировка «Исламский джихад», которая поддерживает в войне ХАМАС.

«Я возмущен и глубоко расстроен взрывом в больнице Аль-Ахли-Араб в Газе и ужасной потерей людей. Сразу после того, как услышал эту новость, поговорил с королем Абдаллой II и премьером Израиля Нетаньяху и поручил моей группе нацбезопасности продолжать собирать информацию о том, что именно случилось. США однозначно выступают за защиту жизни гражданского населения во время конфликта, и мы скорбим по пациентам, медицинскому персоналу и другим невиновным убитым или раненым в этой трагедии», – в ответ написал Байден в соцсети X (Twitter).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».