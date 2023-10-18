В США представили инновационный двухколесный электромобиль 1 18.10.2023, 13:33

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Благодаря такому решению авто способно разворачиваться на месте как танк.

Создатель оригинального ховерборда китайско-американского происхождения Шейн Чен представил уникальный электромобиль SHANE. У модели только два колеса, но интерьер рассчитан на пять посадочных мест. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Крупнейшие автопроизводители создают множество электромобилей, которые во многом похожи на традиционные электромобили. Шейн Чен решил пойти другим путем, полностью изменив концепцию электрического транспортного средства.

SHANE получил обтекаемый кузов и компактные габариты, которые сопоставимы с небольшим кроссовером. Новинка обещает исключительную эффективность, безопасность и внутреннее пространство для пяти человек.

Главной особенностью SHANE являются два больших колеса, которые отвечают за управление электромобилем. Благодаря такому решению авто способно разворачиваться на месте как танк.

Электрокар остается устойчивым благодаря смещению центра тяжести относительно колес. Даже при резком разгоне или торможении кузов остается в исходном положении.

Также колеса получили регенеративные амортизаторы, которые могут преобразовывать демпфирующие движения в энергию для аккумулятора. Это позволяет увеличить запас хода между зарядками.

Сзади установлен активный спойлер, который поднимается при торможении или достижении определенной скорости. Вместо боковых дверей для посадки внутрь передняя часть авто сдвигается вверх.

Внутри нет руля и педалей для управления автомобилем. Вместо этого предусмотрен специальный пульт, который расположен между передними пассажирами.

Характеристики SHANE пока остаются в секрете. Также неизвестно, поступит ли модель в серийное производство.

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