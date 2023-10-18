ВСУ прорвали российскую оборону на левом берегу Днепра 1 18.10.2023, 13:47

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Украинские морпехи совершили рывок и заняли село Пойма.

Российские военные пропагандисты продолжают бить тревогу и подтверждают информацию о том, что украинские военные перешли в наступление на левом берегу Днепра в районе Херсона и заняли село Пойма, сообщает dialog.ua.

Военные двух штурмовых бригад украинской морской пехоты днем во вторник совершили «рывок» и заняли село Пойма на левом берегу Днепра, ранее сообщил близкий к российскому Минобороны телеграм-канал «Рыбарь». После прибытия подкрепления солдаты продолжили продвижение и, «по некоторым данным», заняли несколько домов на северной окраине находящегося рядом села Песчановка, пишет канал.

Информацию о том, что украинским войскам удалось занять Пойму и дома в Песчановке, подтвердил и крупный телеграм-канал «Два майора». Канал предполагает, что ВСУ готовят морскую пехоту для выхода на рубежи в других местах вдоль Днепра на линии Подстепное – Казачьи Лагеря – Крынки.

«Возникает вопрос: как был допущен такой прорыв к двум населенным пунктам? О том что в островной зоне и на некоторых участках левого берега Днепра есть плацдарм ВСУ, мы писали несколько месяцев, однако каких-то мер принято не было», — добавил "Рыбарь".

Песчановка и Пойма находятся примерно в 15 км от Херсона и примерно в 8 км от Олешек. Через Олешки проходит дорога, которая ведет к разрушенному Антоновскому мосту, где в июне высадилось соединение ВСУ. По данным провоенных телеграм-каналов, украинские военные до сих пор удерживают небольшой участок территории в районе Антоновского моста.

Наступление на левом берегу в районе Херсона может отвлечь российские силы от других участков фронта. Основные усилия ВСУ сейчас направлены на продвижение в районах сел Работино и Верховое (Запорожская область) и Урожайное (Донецкая область). Кроме того, Украина наступает под Бахмутом. Россия, в свою очередь, в конце лета начала наступать в районе Купянска Харьковской области, а в октябре — под Авдеевкой в Донецкой области.

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