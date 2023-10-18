Что получит Путин от Китая: два главных вопроса 18.10.2023, 16:54

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Анализ политолога.

Российский президент Путин находится с визитом в Китае. Неофициально идут разговоры о том, что после Пекина диктатор может посетить Корейскую народно-демократическую республику и встретится там с другим диктатором Ким Чен Ыном. Какие вопросы Путин решает с Си Цзиньпином и зачем ему визит в КНДР - «Апостроф» рассказал журналист и политолог Александр Морозов.

Путин участвует в китайской конференции «Один пояс - один путь». Это конференция, в которой участвуют представители 110 стран, и Путин лишь один из них. Там есть не менее влиятельные политики из разных стран.

Но затем Путин и Лавров могут провести встречу в КНДР - это вполне возможно. Думаю, что Путину даже это понравится, потому что это будет довольно дерзкой наглой демонстрацией того, что «все, что вы мне приписываете, что я вот с мрачными и дикими режимами в дружбе. Да, вот я здесь, пожалуйста, в Пхеньяне!» Это вполне возможно.

Что касается встречи с Си - это достаточно официальная встреча, во время которой Путин мог говорить и о логистике газа, нефти и металлов в Китай, и о расширении военного сотрудничества. Да, военное сотрудничество между Россией и Китаем уже имеется. Но Путин приехал в Пекин, имея на руках бумаги с конкретными предложениями по расширению военного сотрудничества. Я в этом не сомневаюсь.

При этом, надо сказать, что Путин в плохом положении с точки зрения руководства Китая. Потому что война с Украиной обвалила целый ряд проектов, в том числе и логистических, и транспортных коридоров, на которые Китай, несомненно, рассчитывал. Это транспортные коридоры в Европу, которые проходили через РФ, а теперь под вопросом.

Ставит ли Китай вопрос о войне? Было заявление, в том числе Евросоюза, и Боррель - глава внешнеполитического ведомства ЕС - подчеркнул, что «мы ждем, мы хотели бы, чтобы Китай занял более определенную позицию в отношении российской агрессии в Украине». Несомненно, что ведомство Блинкена по своим дипломатическим каналам тоже стремится дать понять, что позиция Китая, если бы она изменилась - была бы во славу всего мира. Посмотрим, что будет после этого большого форума в Китае. В любом случае, Путин будет демонстрировать своему населению «большой успех дипломатии».

Будут ли еще территориальные уступки Китаю? Речь идет об эпизоде, когда Путин передал в Уссурийском крае фрагмент территории, который для России не представлял большого интереса, представляя при этом добрый жест Москвы. Но это было до 2014 года, до аннексии Крыма, когда Кремль в общем и целом находился в режиме благоприятных отношений с окружающим миром.

Такие жесты у путина бывали, но они всегда для него оборачивались тем, что он считал себя обманутым в ожиданиях. Это такой жест, который предполагал, что мы его сделали и Китай что-то встречное такое сделает необычайное для нас и так далее. Этого не произошло.

Китай, собственно, как двигался, так и движется в собственной концепции транспортных коридоров, продвижении своих товаров. И мы хорошо видим историю российско-китайских отношений. Китаю подарить остров на реке или подарить ему половину Уссурийского края - он не изменит своей внешнеполитической и глобальной стратегии. Но Путин, конечно, сейчас ничего дарить не будет.

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