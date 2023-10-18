Импичмент президенту Грузии провалился 18.10.2023, 17:01

Саломе Зурабишвили

Пророссийской партии не хватило голосов.

В среду, 18 октября, парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Депутаты не набрали нужное число голосов.

Об этом сообщает Rustavi.

Поддержали инициативу импичмента 86 депутатов при необходимых 100.

Процедуру инициировала правящая пророссийская партия «Грузинская мечта», у которой только 84 места.

Саломе Зурабишвили также выступила в парламенте, а после голосования она покинул зал.

31 августа Саломе Зурабишвили начала свое турне по Европе, где планировала встретиться с лидерами для поддержки предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Первой страной для визита стала Германия. Также она посетила Францию и Эстонию.

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