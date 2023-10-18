WSJ показал спутниковые снимки возможного хранилища российских ядерных боеголовок в Беларуси 4 18.10.2023, 17:08

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Фото: Reuters

Год назад площадка была засажена лесом.

Журналисты Wall Street Journal предполагают, что Россия может завезти свои ядерные боеголовки в хранилище под Осиповичами.

Они сделали этот вывод благодаря анализу спутниковых изображений и материалов белорусских госСМИ.

Весной 2023 года журналисты начали наблюдать со спутника за одной из площадок в Осиповичском районе. Расследователи обнаружили «подсказки», которые могут говорить о том, что эту территорию могут использовать для хранения ядерных боеголовок.

Год назад площадка была засажена лесом. Но весной 2023 года на спутниковых появились два дополнительных слоя забора на месте лесного массива.

Издание обращает внимание, что такое ограждение может быть отличительной особенностью хранилища ядерных боеголовок. Похожее ограждение окружает хранилище в Калининграде.

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