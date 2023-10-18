СМИ: Раненых «вагнеровцев» отправляют на лечение в госпитали Беларуси 4 18.10.2023, 17:19

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Боевиков сопровождают представители военной разведки ВС РФ.

В госпитали Беларуси начали прибывать на лечение террористы из расформированной ЧВК «Вагнер», которые предварительно были ранены на территории Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье.

«В ведомственные госпитали силовых структур Беларуси начали прибывать на лечение раненые террористы из состава расформированного Вагнера. Сопровождение раненым предоставляют представители военной разведки ВС РФ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ЦНС, террористы получили ранения во время боев на территории Украины.

Центр национального сопротивления поблагодарил белорусское подполье за информацию о враге.

Накануне ЦНС сообщал, что боевиков из бывшей ЧВК Вагнер, которые ранее находились в Беларуси, отправили в Сирию, где «вагнеровцы» обучают террористов ливанской группировки «Хезболла».

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