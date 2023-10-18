Светлана Алексиевич о Лукашенко: Диктаторы все одинаково кончают 1 18.10.2023, 18:17

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Светлана Алексиевич

Узурпатора ждет суд.

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич уже три года живет в Германии. После президентских выборов она поддержала протестующих. Уже 26 августа 2020-го Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет. Через месяц, 28 сентября, она уехала из Беларуси. В интервью «Зеркалу» она рассказала, почему считает, что Лукашенко надо судить по международным законам.

— Как вы думаете, в каком направлении идет Лукашенко и чем его путь закончится?

— Не знаю, не знаю. Это очень трудно. Но диктаторы все одинаково кончают. Их время кончается.

— Какого будущего вы бы хотели для Лукашенко? Он должен уехать из страны, чтобы белорусы больше о нем ничего не слышали, или его надо судить?

— Существуют международные законы, и наша жизнь должна им подчиняться, если мы хотим жить как все. Никаких историй, как с Николае Чаушеску (бывший диктатор Румынии, был расстрелян в 1989 году. — Прим. ред.), нет. Есть закон, и мы должны жить по закону.

— Его должны судить по белорусским или международным законам?

— Я думаю, что после такой войны его будут судить по международным законам. Потому что это задело весь мир. Так же, как было с югославскими политиками — Караджичем, Милошевичем. Будут действовать международные законы, – сказала Алексиевич.

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