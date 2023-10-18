Российскую «дочку» Google объявили банкротом 1 18.10.2023, 18:22

Google начала процедуру банкротства российской «дочки» в 2022 году.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российскую «дочку» американской компании Google. Кредиторы требуют от нее 53,6 млрд рублей. Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, передает «Интерфакс».

Google начала процедуру банкротства российской «дочки» 18 мая 2022 года, объяснив это решение «невозможностью исполнения денежных обязательств». 16 июня ООО «Гугл» подала соответствующее заявление в суд.

В прошлом году счета компании были арестованы в качестве обеспечительной меры по искам российских телеканалов. Google заблокировала их аккаунты на YouTube после начала войны в Украине. Российский суд постановил вернуть доступ, но компания не выполнила это решение. В Google завили, что арест банковского счета сделал невозможным функционирование местного офиса, в том числе компания больше не могла платить сотрудникам и подрядчикам.

В августе этого года состоялось первое собрание кредиторов по делу о банкротстве ООО «Гугл». Выяснилось, что в сумме компания задолжала около 20,2 млрд рублей, из которых 19,5 млрд приходится на Федеральную налоговую службу.

Временный управляющий Валерий Таляровский отмечал, что платежеспособность компании падала с 2020 года, в том числе из-за крупных штрафов, которые стали следствием претензий Роскомнадзора.

В декабре 2021-го компании назначили оборотный штраф в 7,22 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Срок его добровольной уплаты истек 19 марта 2022-го, позже всю сумму взыскали судебные приставы.

В апреле суд арестовал все имущество и счета российского офиса Google на 500 млн рублей по иску дочки «Газпром‑медиа». Тогда же телеканал «Царьград» заявил, что получил от компании 1 млрд рублей неустойки за блокировку аккаунта на YouTube.

В июле Google назначили второй оборотный штраф в 21,7 млрд рублей, что составило 10% от ее годовой выручки в России. Поводом вновь стало повторное неудаление материалов на YouTube с «фейками» о войне в Украине, «дискредитацией» армии и «пропагандой экстремизма». Роскомнадзор насчитал около 7000 таких роликов.

Представитель Google настаивал на прекращении производства в связи с необоснованностью и недоказанностью обвинений. Жалоба компании была отклонена. Также Роскомнадзор ввел в отношении Google меры понуждения, запретив ей распространять на территории России рекламу своих продуктов. Кроме того, поисковые системы обязали информировать пользователей о том, что Google и ее сервисы нарушают российское законодательство.

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