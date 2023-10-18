Си Цзиньпин снова отказал Путину в новом контракте на российский газ 7 18.10.2023, 18:36

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Поездка президента РФ в Китай снова завершились без ключевого решения.

Поездка президента РФ Владимира Путина в Китай и вторые в этом году переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином снова завершились без ключевого решения, которое много лет ждут в Кремле.

Хотя Путин называл Си «дорогим другом», хвалил Пекин за успехи проекта «Один пояс — один путь» и заявлял о «больших перспективах» двусторонних отношений, китайские чиновники не подписали контракт на дополнительные поставки российского газа и строительство трубопровода «Сила Сибири-2».

Проект, который Кремль продвигает более 7 лет, планировалось обсудить на переговорах, сообщил в первый день визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И хотя для встречи с китайцами Путин привез с собой внушительную делегацию, в которую вошли курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, добиться согласия Си Цзиньпина не удалось.

Никаких документов по «Силе Сибири-2» подписано не будет, сообщил Песков ТАСС.

Еще весной, когда Си Цзиньпин посещал Москву, Путин говорил, что проект нового газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год находится в «высокой степени готовности». Он также обещал Китаю до 100 млрд кубометров российского газа ежегодно — в 5 раз больше, чем «Газпром» качает сейчас. Но в итоговом заявлении для прессы Си не сказал о российском газе ничего, а в совместном коммюнике упоминалось лишь расширение сотрудничества в энергетике.

Китайский контракт отчаянно нужен «Газпрому», который потерял европейский рынок, сократил экспорт до минимума с последних лет СССР и был вынужден срезать добычу практически на треть — рекордную величину в своей истории. За 12 месяцев с июля 2022 года по конец июня 2023-го компания получила больше 1 трлн рублей чистого убытка и потратила две трети запасов наличных на счетах, чтобы покрыть потери и кассовые разрывы.

В этом году Китай закупит в России 22 млрд кубометров газа по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири-1», что, впрочем, компенсируют лишь одну восьмую от былого экспорта в Европу, который на пике доходил до 170-180 млрд кубометров в год.

Цена газа «Газпрома» для КНР — почти вдвое ниже, чем для ЕС и Турции: $271,6 за тысячу кубометров против $481,7, согласно материалам к проекту бюджета РФ на 2024 год. Но несмотря на скидки и большое желание Москвы, Китай в состоянии воздерживаться от новых крупных сырьевых контрактов, констатирует глава берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев: «Любая оптика, что контракты с Китаем дают новые источники дохода в военную казну Путина — это плохо для Китая».

В конечном итоге, выторговав себе «очень хорошую цену», Китай, возможно и согласится на «Силу Сибири-2», не исключает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Однако строительство и запуск газопровода займут не менее 10 лет, а потерянные поставки в Европу он все равно не заменит, добавляет эксперт.

Но особого выбора у России нет, хотя ее зависимость от Китая растет, констатирует старший научный сотрудник Asia Society в Нью-Йорке Филипп Иванов. Несмотря на все заявления о стратегическом партнерстве, китайские инвестиции в Россию остаются непропорционально скромными, указывает он: «Китайские компании обеспокоены политическими рисками, вторичными санкциями, коррупцией и общей непредсказуемостью российского рынка».

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