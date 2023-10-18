Саакашвили призвал Пашиняна выйти из СНГ и ОДКБ и подать заявку в ЕС и НАТО 18.10.2023, 19:31

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Михаил Саакашвили

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Экс-президент Грузии призвал также «пойти ва-банк», чтобы на Кавказе были открытые границы.

Бывший президент Грузии, находящийся в грузинской тюрьме гражданин Украины Михаил Саакашвили предупредил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что он является «кровным врагом» для президента страны-агрессора России Владимира Путина. Мнение грузинского политика опубликовано 17 октября на его странице в Facebook.

«Меня очень волнует судьба нашего региона и Армении. Основываясь на своем опыте общения с Россией и с Путиным, который недавно на саммите СНГ практически обвинил меня в развале этой организации, позволю дать вам несколько советов. Вы пришли к власти в результате народных выступлений, то есть, по терминологии Путина – цветной революции, и поверьте мне, как бы вы его не задобривали, клялись в верности, он никогда бы вас не простил и не простит. Тем более после ваших недавних заявлений, политических ходов и особенно ратификации Римского статута – он ваш кровный враг и будет свергать вас всеми имеющимися у него на руках возможностями», – сказано в посте.

Экс-президент Грузии считает, что Путин будет использовать против Армении «внутренние беспорядки, поощрение военных действий, будет душить экономически и применять весь арсенал гибридной войны».

«Вам надо помнить, что времени у вас очень мало. После прихода к власти вы не смогли или не провели фундаментальных реформ, ваш теперешний госаппарат – это реально пятая колонна Кремля. Вы запоздали с европейской интеграцией. Как это ни сложно для вас, но последние события вокруг Армении дают нашему региону новый шанс. Через некоторое время мы можем жить как три балтийские страны – с открытыми границами, создавать целую систему логистических, финансовых, энергетических хабов, используя преимущества каждой из нашей тройки. Но для этого вы должны спешить и отбросить любое колебание, пойти ва-банк», – заявил Саакашвили.

По его мнению, Пашиняну следует «потребовать немедленного выведения [из Армении] российской военной базы, выйти из СНГ, ОДКБ, таможенного союза и подать заявку в Европейский союз и в НАТО».

«Наконец, Вы должны открыто заявить и немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном и тем самым открыть дорогу для фундаментальных изменений во внутренней и внешней политике Армении. Вам не занимать личного мужества и политической смелости и надеюсь, вы не позволите Путину уничтожить вас и заодно разрушить вашу страну и окончательно подорвать наш регион», – подчеркнул Саакашвили.

По его словам, «нависшая опасность очень реальная и требует немедленных действий».

«Надеюсь, на этот раз вы не будете медлить», – прокомментировал ситуацию грузинский политик.

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