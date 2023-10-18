В Беларуси для абитуриентов ввели новшества 18.10.2023, 19:43

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В ЦТ и ЦЭ включили более сложные задания.

В тестах, которые в этом учебном году будут сдавать выпускники, снова появятся сложные задания. Об этом вскользь сообщила «СБ. Беларусь сегодня». Читательница «Зеркала» позвонила в Республиканский институт контроля знаний, чтобы уточнить эту информацию. Там подтвердили, что это так, однако каких-то подробностей не рассказали.

Репетиционное тестирование проходит в Беларуси с октября 2023-го по апрель 2024-го. В заметке «СБ. Беларусь сегодня», где говорится о РТ, сказано: «в тестах этого учебного года в небольшом количестве будут присутствовать задания пятого уровня сложности». Соответственно, такие вопросы появятся на ЦТ и ЦЭ.

Александра (имя изменено) — репетитор, которая почти 20 лет работает с ЦТ, а теперь и ЦЭ, объясняет, что в тестах, которые получают ученики, нет видимого ранжирования по заданиям разного уровня. Просто есть более сложные и более простые упражнения. Пятый уровень считается наиболее сложным, но и он «только по школьной программе».

До прошлого года, отмечает Александра, задания пятого уровня были в тестах всегда. В прошлом году их убрали. Это стало одной из причин того, что у абитуриентов-2023 значительно выросли баллы по результатам испытаний. Соответственно, подскочили и проходные баллы в университеты.

— То, что задания пятого уровня решили вернуть, это хорошо, потому что в прошлом году тесты были слишком легкими. С ними могли справиться и отличники, и хорошисты, и троечники. Теперь на более сложных заданиях троечники отсеются, — говорит специалист, отмечая, что такая система позволяет ранжировать школьников, исходя из их уровня знаний.

Напомним, тесты, которые сдавали выпускники-2023, адаптировали к базовому уровню школьной программы, то есть их упростили. В итоге средние результаты за тесты оказались примерно 60−65 баллов. В последние годы Республиканский институт контроля знаний и Минобразования не делились подобными цифрами, но, по оценкам специалистов, в 2022-м на ЦТ они были в районе 50.

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