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Японские ученые изобрели правило пяти секунд для защиты от COVID-19

  • 18.10.2023, 19:54
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Японские ученые изобрели правило пяти секунд для защиты от COVID-19

При соблюдении этого правила можно уменьшить шансы заболеть коронавирусом.

Японские ученые назвали важное условие, при соблюдении которого, по их мнению, можно уменьшить шансы заболеть коронавирусом. Их исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В результате серии экспериментов ученым удалось доказать, что пик риска заражения вирусом находится в пределах 5 секунд во время личных встреч как в вентилируемых, так и в невентилируемых помещениях.

«Принятие стратегии снижения риска в течение 5 секунд во время личных встреч позволит значительно снизить риск заражения вирусом при передаче воздушно-капельным путем», - уверены японцы.

При этом, по их словам, риск заражения также значительно снижается в вентилируемых условиях.

В итоге для защиты от заражения ученые советуют либо держать дистанцию с другими людьми не меньше одного метра, либо задерживать дыхание минимум на пять секунд, если кто-то рядом чихнул.

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