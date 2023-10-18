Россияне готовят Джанкой в Крыму к обороне

Россияне готовят Джанкой в Крыму к обороне1
- 18.10.2023, 20:30
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Фотофакт.
Партизаны зафиксировали новые оборонительные позиции в районе оккупированного Джанкоя.
Об этом сообщает движение «Атеш».
«Наш агент сообщает о подготовке россиянами окопов и траншей вблизи Джанкоя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последнее время противник начал активно готовить и усиливать уже имеющиеся оборонительные позиции по всему Крыму.
«Атеш активно готовится способствовать деоккупации Крыма и ждет Силы обороны Украины», — добавили партизаны.
Ранее партизаны сообщили, что Россия перебрасывает значительные силы в Джанкой.