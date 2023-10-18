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Россияне готовят Джанкой в Крыму к обороне

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  • 18.10.2023, 20:30
  • 3,346
Россияне готовят Джанкой в Крыму к обороне

Фотофакт.

Партизаны зафиксировали новые оборонительные позиции в районе оккупированного Джанкоя.

Об этом сообщает движение «Атеш».

«Наш агент сообщает о подготовке россиянами окопов и траншей вблизи Джанкоя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время противник начал активно готовить и усиливать уже имеющиеся оборонительные позиции по всему Крыму.

«Атеш активно готовится способствовать деоккупации Крыма и ждет Силы обороны Украины», — добавили партизаны.

Ранее партизаны сообщили, что Россия перебрасывает значительные силы в Джанкой.

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