BMW впервые показала изображение нового универсала 5-Series G60 1 18.10.2023, 20:35

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Полноценная презентация модели запланирована на весну 2024 года.

Компания BMW показала первые официальные снимки нового универсала 5-Series Touring поколения G60. Полноценная презентация модели запланирована на весну 2024 года.

Ранее в Сети уже были опубликованы патентные изображения модели. На официальном тизере виден профиль автомобиля, также на нём можно разглядеть силуэт верхней части, лаконичный спойлер в верхней части пятой двери, «световую подпись» оптики, антенну «акулий плавник», фонари, частично заходящие на задние крылья.

Оформление салона, как ожидается, будет повторять стиль одноимённого седана, а значит, здесь разместится большой изогнутый дисплей, объединяющий виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Управление климат-контролем производится с помощью мультимедийного экрана, а дефлекторами вентиляции — джойстиками, которые размещены в нижней части передней панели. За доплату могут предложить полосу с сенсорными вставками BMW Interaction Bar, кожаную отделку салона, проекционный экран и четырехзонный климат-контроль.

BMW официально подтвердила: универсал получит тот же набор силовых агрегатов, что предлагается для седана 5-й серии. В их числе и традиционные ДВС со стартерами-генераторами, и полноценные подзаряжаемые системы с трёхлитровой рядной «шестёркой» мощностью около 400 лошадиных сил. Кроме того, «пятёрка» выйдет и в «зелёной» версии i5 Touring — это произойдёт впервые в истории модели. При этом электрический универсал, по предварительным данным, будет доступен только в Европе, Японии и на Тайване.

Что касается седана, то по сравнению с предшественником автомобиль сильно изменился внешне и вырос в размерах. В Германии первые доставки «живых» машин покупателям запланированы на 21 октября. Неделей позже новинка появится у дилеров в США, а с 25 ноября начнутся полноценные продажи в других странах.

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