СМИ назвали имя белоруса, обвиняемого в Болгарии в экспорте оружия в РФ 18.10.2023, 22:42

Ему уже предъявлено обвинение.

Спецслужбы Болгарии сообщили о задержании группы людей, которая тайно поставляла продукцию двойного назначения российским военным и ЧВК «Вагнер». Группировка действовала также и в Великобритании, Швейцарии, Сербии, Сингапуре и ОАЭ.

Государственное агенство национальной безопасности Болгарии заявило о задержании 12 человек, которые в составе международной преступной группировки тайно обеспечивали российскую армию в Украине товарами двойного назначения.

Подробности о деле сегодня рассказало издание Balkan Insight.

Сообщается, что среди арестованных есть уроженцы Болгарии, Албании, России, Греции и Беларуси. По словам болгарских спецслужб, они поставляли продукцию не только регулярной российской армии, но также и ЧВК «Вагнер», и чеченским подразделениям Рамзана Кадырова.

«Пяти из двенадцати задержанных уже официально предъявлено обвинение. Это гражданин России Романос Ветридис, еще два россиянина Василий и Евгений Ульяновы, албанец Яни Яшили и уроженец Беларуси Дмитрий Димитриус.

Они обвиняются в том, что поставляли российским силам в Украине различные виды товаров двойного назначения, в том числе оптические винтовочные прицелы и авиационное радиооборудование», — передает Balkan Insight.

По информации следствия, теневые поставки товаров для России шли через созданную в 2019 году местную фирму Aflon, которая находится в болгарском городе Пловдив и официально специализируется на торговле углем, пшеницей и другими товарами.

Руководили фирмой гражданин России Ветридис и греческий бизнесмен Такис Трикидис, который до сих пор находится на свободе.

«Трикидис еще в 2013 году был арестован за то, что в составе так называемой «банды Калашникова» совершил на севере Греции многочисленные ограбления банков, банкоматов, нападения на полицейских. Он также участвовал в незаконном обороте оружия и наркотиков. Он тогда был приговорен к девяти годам лишения свободы», — рассказывает издание.

Журналисты добавляют, что товары для обеспечения российской армии шли из Пловдива в Софию, а оттуда через Турцию попадали в Россию. Сама группировка действовала также и в Великобритании, Швейцарии, Сербии, Сингапуре и ОАЭ.

Помимо прочего, это дело дает дополнительное доказательство связей между европейским преступным миром и российскими спецслужбами.

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