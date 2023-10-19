Израиль ликвидировал главаря «Комитета народного сопротивления Газы» и члена политбюро ХАМАСа 19.10.2023, 9:26

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Уничтожены также элитные «коммандос» террористов.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации во время нанесения авиаударов этой ночью главы военного крыла группировки «Комитеты народного сопротивления» Газы Рафата Абу Хилала.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам израильских военных, боевая авиация нанесла удар по городу Рафах на юге Газы после получения информации от спецслужбы ШАБАК, что занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности страны.

צה״ל ממשיך לתקוף כל העת ברחבי רצועת עזה. במהלך היממה האחרונה צה"ל, בהכוונת שב"כ, השמיד מאות תשתיות טרור של חמאס, מתוכן עשרות שנתקפו בשכונת ס'געיה. מאות תשתיות הטרור שהותקפו כוללות עמדות שיגור טילי נ"ט, פירי מנהרות, תשתיות מודיעין, חמ"לים מבצעיים ומפקדות נוספות >> pic.twitter.com/3Dd7ZkFUcw — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 19, 2023

В результате этих атак погиб руководитель военного крыла «Комитета народного сопротивления» Газы - эту организацию Израиль считает террористической.

Как говорится в публикации, Комитеты народного сопротивления являются третьей по величине террористической группировкой в секторе после ХАМАС и Палестинского «Исламского джихада».

Также в ЦАХАЛе заявили о нанесении удара по нескольким членам отрядов «коммандос» ХАМАС «Нухба», которые возглавили наступление на Израиль 7 октября. По данным военных, в результате атак погибло более десяти членов «Нухбы».

Также что в результате удара ЦАХАЛа была убита Джамиля аш-Шанти, входившая в политбюро террористической организации ХАМАС и являвшаяся депутатом парламента Палестинской автономии от ХАМАСа.

Кроме того, израильские военные сообщили, что за последние 24 часа они уничтожили сотни объектов ХАМАС, в том числе стартовые площадки противотанковых ракет, туннельные шахты, разведывательную инфраструктуру и различные командные центры.

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