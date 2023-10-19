ВСУ ликвидировали известного российского террориста «Бабая» 7 19.10.2023, 10:38

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Он был одним из символов «русского мира».

ВСУ ликвидировали известного российского террориста Александра Можаева «Бабая» на Запорожском направления, сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан.

СМИ впервые написали о нем во время аннексии Крыма и боевых действий на юго-востоке Украины, где командовал «Вольчей сотней». Осенью 2014 года после конфликтов был вынужден покинуть Донбасс. Фото колоритного казака как одного из символов «русского мира» тогда активно использовалось в демотиваторах, ставилось на аватарки в социальных сетях, печаталось на футболках, кружках, рюкзаках.

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