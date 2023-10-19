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ВСУ ликвидировали известного российского террориста «Бабая»

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  • 19.10.2023, 10:38
  • 5,192
ВСУ ликвидировали известного российского террориста «Бабая»

Он был одним из символов «русского мира».

ВСУ ликвидировали известного российского террориста Александра Можаева «Бабая» на Запорожском направления, сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан.

СМИ впервые написали о нем во время аннексии Крыма и боевых действий на юго-востоке Украины, где командовал «Вольчей сотней». Осенью 2014 года после конфликтов был вынужден покинуть Донбасс. Фото колоритного казака как одного из символов «русского мира» тогда активно использовалось в демотиваторах, ставилось на аватарки в социальных сетях, печаталось на футболках, кружках, рюкзаках.

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