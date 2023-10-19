Как очистить Беларусь от влияния Кремля и победить 3 19.10.2023, 11:28

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Андрей Санников

Будет повтор 2020 года.

Как очищать Беларусь от российского влияния и побеждать кремлевскую марионетку Лукашенко?

На эти вопросы в программе сайта Charter97.org Studio X97 ответил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Ведущий — Евгений Климакин.

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— Как Беларусь очищать от российского влияния? Оно все проросло уже.

— Ну, не так проросло. Я думаю, что оно так проросло где-то поверху, а корней оно не пустило, и поэтому очень простой ответ – усиливать белорусское влияние. И, опять же, это не какие-то теоретические рассуждения. Вот я смотрю, что сейчас в Украине происходит, что я вижу и видел раньше. Когда я встречал молодых людей за пределами Украины, которые между собой разговаривают по-украински - ну, сердце радовалось. 20 лет, видно, что парочка влюбленных, молодых, красивых людей. Это было еще в начале 2000-х.

И у нас было это. До прихода Лукашенко у нас семимильными шагами развивалась белорусская, именно белорусская культура. И телевидение самое главное. У нас были классные передачи на белорусском языке, которые с удовольствием все смотрели, и они не уступали по рейтингу московским. Поэтому все есть, и я вам скажу, что культура очень заметно подросла за это время. Вот именно из-за того, что люди ищут, во-первых, новые способы выражения своего отношения к этому идиотизму, который происходит в Беларуси. А во-вторых, ищут возможность как можно ярче выразить свое отношение. Конечно, сейчас, в основном, за границей это удается делать. Но это же белорусское, оно никуда не исчезнет. И оно сейчас разлилось. 2020 год разлил «беларушчыну» по всему миру. Она соберется.

— Последний вопрос. Как побеждать?

— Как побеждать? Повтор 2020 года будет. Я хочу верить именно в этот сценарий. Потому что все другие, которые сегодня любят обсуждать якобы политологи, дворцовый переворот, еще какое-то свержение. Но это не решение, это не выход. Я думаю, сегодня протестный потенциал загнан в тюрьмы, но ресурсов у этого режима все меньше и меньше. Наверное, самый тяжелый сегодня момент в истории Беларуси для народа, для личности, для культуры, для языка. Это, знаете, когда ныряешь и не такая большая глубина, и уже есть возможность оттолкнуться от дна и видно, где можно оттолкнуться. Я думаю, скоро это произойдет.

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