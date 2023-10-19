Казахстан присоединился к технологическим санкциям против России 19.10.2023, 11:56

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Введен запрет на экспорт в РФ 106 товарных позиций.

Один из главных хабов по поставкам в Россию электроники и высокотехнологичных товаров в обход санкций прекращает свое существование.

Казахстан — один из крупнейших торговых партнеров России на постсоветском пространстве и член военного блока ОДКБ — ввел запрет на экспорт в РФ 106 товарных позиций, сообщил в четверг вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Меры экспортного контроля, аналогичные тем, что установили страны Запада после начала войны в Украине, по словам чиновника, затронут чипы, а также электронику, которая может использоваться в ходе войны.

«Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт — нет. Они [производятся] не только на Западе, но в и других странах», — пояснил Торебаев (его цитирует КазТАГ).

В общей сложности через Казахстан и другие хабы параллельного импорта (Грузию, Армению, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан) Россия только из Евросоюза ввезла товаров на $14,1 млрд за первую половину 2023 года. По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы такого импорта взлетели почти на 60%, или $5,2 млрд, а его основными статьями стали телеком-оборудование, микроэлектроника, электрооборудование, транспортная техника, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны.

Потоки подсанкционных товаров, хлынувшие в РФ через соседние страны, вызвали обеспокоенность западных чиновников, которые пригрозили вторичными санкциями тем, кто помогает обходить введенные экспортные ограничения. В сентябре американский Минфин внес в черные списки 150 юридических и физических лиц, в том числе компании из Турции и Финляндии, которые были уличены в поставках российским структурам, связанным с производством военных дронов и крылатых ракет.

О мерах Казахстана стало известно спустя несколько недель после того, как в Астане с визитом побывал канцлер Германии Олаф Шольц. После переговоров с ним президент республики Касым Жомарт Токаев подтвердил намерение соблюдать санкции против России. «Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», - заявил он.

Следующим на очереди может стать российский хаб параллельного импорта в Объединенных Арабским Эмиратах. По данным Bloomberg, власти страны рассматривают возможность введения экспортного контроля в отношении России. Меры ОАЭ могут коснуться чипов и десятков других товаров двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений.

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