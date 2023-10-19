Мощный взрыв в Севастополе: ракета попала по базе с вооружением Черноморского флота РФ 1 19.10.2023, 12:07

5,132

Территория воинской части разрушена.

Во время атаки на Крым вечером 18 октября ракета попала по территории складов с вооружением Черноморского флота РФ, ранен один российский военный, пишет издание ASTRA.

По данным источников, ракета попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Именно там якобы находится склад с вооружением Черноморского флота РФ.

Территория воинской части повреждена.

Также отмечается, что во время ракетной атаки из зданий «МВД» Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.

18 октября в оккупированном Севастополе прозвучал взрыв перед объявлением тревоги. Оккупанты заявили о ракетной атаке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».