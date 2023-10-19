Мощный взрыв в Севастополе: ракета попала по базе с вооружением Черноморского флота РФ

Мощный взрыв в Севастополе: ракета попала по базе с вооружением Черноморского флота РФ1
- 19.10.2023, 12:07
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Территория воинской части разрушена.
Во время атаки на Крым вечером 18 октября ракета попала по территории складов с вооружением Черноморского флота РФ, ранен один российский военный, пишет издание ASTRA.
По данным источников, ракета попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем. Именно там якобы находится склад с вооружением Черноморского флота РФ.
Территория воинской части повреждена.
Также отмечается, что во время ракетной атаки из зданий «МВД» Севастополя эвакуировали более 350 полицейских.
18 октября в оккупированном Севастополе прозвучал взрыв перед объявлением тревоги. Оккупанты заявили о ракетной атаке.