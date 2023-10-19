Экс-посол Армении в РФ: Лукашенко хоть знает, что такое Римский статут? 19.10.2023, 12:36

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Степан Григорян

Белорусский диктатор озвучивает то, что ему сказали в Кремле.

Премьер Армении Никол Пашинян во время выступления в Европарламенте раскритиковал ОДКБ и заявил, что Ереван готов к большему сотрудничеству с Брюсселем.

С чем связан такой разворот Еревана? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном.

— Это связано с тем, что ни Россия, ни ОДКБ не выполняют своих обязательств. Россия не помогла Армении во время войны 2020-го года и после нее. Но самое главное — российские миротворцы не помогли, когда армян изгоняли со своей родины. Ни Россия, ни ОДКБ не выполнили своих обязательств, поэтому власти Армении сейчас более тесно сотрудничают с Евросоюзом и США.

Россия предала армян, она сейчас с Азербайджаном и Турцией. В этой ситуации Армении надо найти новых союзников, этот процесс сейчас идет, так что ничего удивительного в этом нет. Для меня было удивительным другое — Пашинян это сказал в очень мягкой форме, что ОДКБ не помогла, что миротворцы не выполнили своих обязательств. Сейчас идет более четкая ориентация Армении на Запад.

— У российских пропагандистов случилась настоящая истерика по этому поводу. Пашиняна уже называют «новым Зеленским». Как будут развиваться отношения Еревана и Москвы?

— Я думаю, они будут только ухудшаться. Отношения между Арменией и Россией и так сейчас очень напряженные, последние три месяца звучат буквально оскорбления в адрес друг друга, дипломатическая жесткая риторика.

В чем тут проблема? Проблема в том, что Кремль взял курс имперскости, восстановления империи и подавления суверенитетов. Это одна причина, по которой будут ухудшаться отношения между Москвой и Ереваном, но есть и вторая. Многие обращают внимание на тот факт, что Азербайджан делает все что угодно, и Кремль терпит, а в случае с Арменией — нет. Это связано с еще одним фактором, чисто человеческим.

В Кремле привыкли, что армяне свои, такие «рабы», которые будут выполнять все, что им скажут. В случае с Азербайджаном они привыкли, что Баку говорит «нет». Поэтому сейчас, когда Азербайджан отказывает в каких-то моментах, например, признает Крым украинским, развивает сотрудничество с Израилем и Пакистаном, им это все можно. А в Армении бывшие коррумпированные власти приучили к тому, что надо исполнять все приказы из Москвы. Это вторая причина, почему Кремль так болезненно воспринимает любые самостоятельные шаги Еревана.

— На саммите СНГ в Кыргызстане Лукашенко заявил, что «Армения не всегда ведет себя по-партнерски», упрекнул Ереван за ратификацию Римского статута. Чем белорусскому диктатору так насолила Армения?

— Это связано с тем, что Лукашенко уже потерял свою самостоятельность абсолютно, он не является самостоятельным игроком.

Ему Путин сказал, что говорить, Лукашенко это и повторил, потому что это не его тема для разговора. Римский статут, он вообще понимает, что это такое? Не думаю.

Просто ему дали указание из Кремля, что сказать, он это и повторил. Лукашенко никак не пересекается с Арменией ни по интересам, ни по другим каким-то другим моментам. Это диктатор, находящийся полностью под Путиным, он не имеет никакой возможности для маневра.

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