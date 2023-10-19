Лавров посоветовал россиянам отдыхать в КНДР 2 19.10.2023, 14:52

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Министр иностранных дел РФ привел «аргументы».

Жителям России следует выбирать Северную Корею для туристических поездок и отдыха. Такой совет россиянам дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На вопрос журналистов, рекомендовал бы он Северную Корею как место отдыха для российских туристов, Лавров ответил: «Стал бы», передает РИА «Новости». Он назвал Северную Корею «близким соседом» и «давним партнером» России.

Глава МИД РФ приехал с официальным визитом в Пхеньян 18 октября и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе общения Лавров заявил, что отношения России и Северной Кореи вышли «на качественно новый, стратегический уровень» и напомнил, что СССР сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от «японского колониального господства».

Перед встречей с Ким Чен Ыном Лавров возложил цветы к монументам бывших руководителей КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также к монументу Освобождения Кореи Советской армией и на могилу красноармейцев.

По итогам переговоров Лавров сказал, что у Москвы и Пхеньяна вызывает серьезную озабоченность военная активность США, Японии и Южной Кореи в регионе. «Выступаем за то, чтобы был налажен регулярный переговорный процесс по проблемам безопасности на Корейском полуострове», — сказал глава российского МИДа.

Ранее отправлять российских школьников на оздоровительный отдых в КНДР предложил губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко. Он пообещал обсудить этот вопрос лично с северокорейским лидером во время его последнего визита в Россию.

Северная Корея — одно из самых закрытых и бедных государств мира. Для посещения страны россиянам необходимо получать специальные разрешения. При этом единственными открытыми для туристов местами помимо отдельных районов Пхеньяна является пляж на курорте «Мазон» и горнолыжный курорт «Масик».

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