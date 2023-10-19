Под Авдеевкой взбунтовались оккупанты из Тувинской горно-штурмовой бригады РФ 7 19.10.2023, 15:21

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иллюстративное фото

От роты у них осталось 12 человек.

Российский оккупант Иван Палеев на своей странице в соцсети опубликовал пост, в котором решил прояснить ситуацию относительно Авдеевки.

С его слов, он и его однополчане больше года не были в отпуске. Оккупант сразу же дал понять, что публикует пост на свой страх и риск, но уверен, его распространят паблики и местные жители Торопца, сообщает dialog.ua.

Палеев признался, что был мобилизован в 1007-й тверской мотополк, который входит в состав Тувинской горно-штурмовой бригады.

Он сам и его однополчане-оккупанты больше года находятся на войне, но в отпуске еще не были. С его же слов, позиций за этот период они не сдавали, но из роты в строю осталось всего 12 человек. На просьбы разрешить сходить в отпуск комбриг заявляет, что «вы все умрете и это будет хорошо».

Оккупант жалуется, что такие слова и действия со стороны комбрига «не придают сил, уверенности и мотивации». Остатки роты отказываются «улучшать и без того прекрасную статистику потерь».

Оккупант также сообщил, что сейчас они все находятся в районе Авдеевки.

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