Евросоюз договорился почти 30 лет закупать катарский газ вместо российского 3 19.10.2023, 15:42

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Коллаж: nv.ua

У «Газпрома» серьезные проблемы.

Катар заключил две самые крупные и долгосрочные сделки о поставках СПГ в страны Евросоюза. Эти закупки позволят ЕС заместить около 15% довоенного импорта газа из России, пишет сайт The Moscow Times.

До сих пор ЕС не стремился подписывать длительные контракты, в том числе из-за желания сократить потребление газа в рамках зеленого перехода. Однако новые договоренности укладываются в общую позицию европейцев – восстанавливать торговлю энергоресурсами с Россией они не планируют.

России на замену

QatarEnergy в среду договорилась с Shell о поставке в Нидерланды сжиженного газа в течение 27 лет. На прошлой неделе аналогичная сделка об экспорте во Францию была заключена с TotalEnergies. По каждому из контрактов Катар будет поставлять 3,5 млн тонн СПГ в год.

В общей сложности 7 млн тонн СПГ примерно соответствуют 9,8 млрд кубометров газа. Этот 15,3% от объемов, которые «Газпром» до начала войны в Украине экспортировал в страны ЕС: в 2021 г. он поставил около 150 млрд кубометров.

Фактически теперь Катар сможет заменить проходивший через Польшу в Германию трубопровод «Ямал — Европа», на который приходилось до 15% поставок «Газпрома» в Европу и Турцию.

«Катар подтверждает готовность помочь Европе удовлетворить спрос на энергоресурсы и укрепить энергетическую безопасность с помощью источника, известного своими высочайшими экономическими и экологическими свойствами», – заявил Саад аль-Кааби, гендиректор QatarEnergy.

В будущее без России

До сих пор страны ЕС настолько долгосрочные контракты не заключали. Еврокомиссия отдавала приоритет спотовому рынку и опасалась, что они могут помешать снизить до нуля нетто-выбросы углекислого газа к 2050 г. Нидерланды не отказываются от цели сократить потребление газа, но он все еще будет нужен «в обозримом будущем, поскольку альтернатив в виде возобновляемых источников, а также инфраструктуры пока недостаточно», заявил представитель министерства климата и энергетики Тим ван Дяйк. Договоренность между TotalEnergies и QatarEnergy не помешает Франции достичь углеродной нейтральности к 2050 г., заявило Министерство энергетики страны.

За период с начала года по начало сентября поставки «Газпрома» в Европу составили 17,7 млрд кубометров, по расчетам Reuters. Госбанк ВЭБ прогнозирует, что в этом году они составят всего 21 млрд кубометров, а в 2026 г. – 15 млрд.

Восстанавливать отношения с Россией в этой сфере европейские страны не планируют – даже после окончания войны в Украине и ухода Владимира Путина. «Этим отношениям пришел конец», — заявил в среду посол Германии в Великобритании Мигель Бергер на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне. «Возврата не будет», — подтвердил министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт. Германия, которая сильно пострадала от отключения российского газа (он обеспечивал половину поставок), в ноябре 2022 г. договорилась с тем же Катаром о закупке в течение 15 лет по 2 млн тонн СПГ в год.

Долгосрочные договоры позволят европейским покупателям получать в 2030-е гг. в общей сложности 27 млн тонн СПГ (37,8 млрд кубометров газа) в год, из них 9 млн тонн – от Катара, отмечает Каушал Рамеш, вице-президент по анализу рынка СПГ в Rystad Energy.

На что рассчитывают?

В России, где совокупный экспорт «Газпрома» в этом году может оказаться минимальным со второй половины 1970-х гг., продолжают делать хорошую мину при плохой игре. «Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», – заявил в среду председатель «Газпрома» Алексей Миллер, который сопровождал Владимира Путина в поездке в Китай. Как Миллер считал, непонятно: в прошлом году Россия экспортировала в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 15,5 млрд кубометров – почти в 10 раз меньше, чем до войны в Европу. В 2023 г. поставки должны составить 22 млрд кубометров.

Даже если все запланированные в Москве проекты по экспорту газа в Китай будут осуществлены в срок и выйдут вовремя на запланированную мощность, Россия только через много лет сможет поставлять в Китай лишь около 100 млрд кубометров в год. Но и на это надеяться пока не приходится: во время визита Путина «дорогой друг» Си Цзиньпин снова не дал согласия на строительство «Силы Сибири – 2».

«Ничего, „Газпром“ чувствует себя уверенно, спокойно, справляется», — говорил недавно Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Настроения в компании пессимистичные, посетовал в разговоре с Bloomberg бывший топ-менеджер монополии.

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