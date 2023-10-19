Европарламент посмертно наградил премией Сахарова иранку Махсу Амини 19.10.2023, 17:56

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Махса Амини

Это одна из престижнейших в мире наград в области прав человека.

Погибшая в 2022 году иранка Махса Амини и иранское движение «Женщина, жизнь, свобода» стали лауреатами премии Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Это одна из престижнейших в мире наград в области прав человека, сообщает «Радио Свобода».

«Зверское убийство Амини побудило создание женского движения, вошедшего в историю, – заявила председатель Европарламента Роберта Метсола. – «Женщина, жизнь, свобода». Эти три слова стали синонимом свободы и достоинства в Иране».

Махсу Амини в сентябре 2022 года задержали сотрудники полиции нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. После задержания она оказалась в больнице, где скончалась. Ее родственники считают, что она была забита до смерти в участке.

Смерть Амини спровоцировала продолжительные массовые протесты в Иране. По данным правозащитников, в ходе протестов и столкновений с полицией погибли более 500 человек, в том числе 71 ребенок, сотни протестующих получили ранения, около 20 тысяч были арестованы. Несколько человек были приговорены к смертной казни.

Премия Сахарова была утверждена Европарламентом в 1988 году, она названа в честь советского диссидента, ученого-ядерщика Андрея Сахарова.

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