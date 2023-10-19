Московская биржа поставила юань впереди доллара 3 19.10.2023, 18:05

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В обороте валютной секции Московской биржи юань занимает 43,3%.

Россия продолжает формально закреплять, что главной валютой для нее стал китайский юань. Главная страница Московской биржи теперь открывается графиком курса юаня к рублю, хотя до этого был график курса доллара.

В этом году юань стал для России главной иностранной валютой. Доллар и евро теперь «токсичны», российские резервы в них заблокированы, ЦБ РФ может проводить операции только в юанях, внешняя торговля тоже переходит на расчеты в китайской валюте.

Доля юаня в расчетах за экспорт выросла до 29% в августе (у рубля – 38%, у доллара – 18%), а за импорт – до 38% (30% у рубля и 11% у доллара). В обороте валютной секции Московской биржи юань занимает 43,3% (все «токсичные» валюты – 55%, данные ЦБ за сентябрь). Один из немногих сегментов, где юань еще не №1 – внебиржевой валютный рынок: 26% против 69% у доллара с евро.

«Биржевой сегмент валютного рынка становится рынком торговли валютами дружественных стран (прежде всего юанем)», – констатировал ЦБ. Директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов называл юань «новым долларом»: больше всего сделок заключается в паре «юань/рубль».

Смена «открывающего» графика – символический жест. Два месяца назад похожим образом поступил Центробанк РФ: список официальных курсов валют на главной странице его сайта стал начинаться с юаня (до этого – с доллара).

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