Появилось новое видео нападения боевиков ХАМАС на участников фестиваля Nova в пустыне Негев
- 19.10.2023, 18:57
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В результате нападения на музыкальный фестиваль были убиты 260 человек.
Новые кадры нападения боевиков ХАМАС на участников и гостей музыкального фестиваля Nova в пустыне Негев опубликовал 19 октября телеграм-канал «Силы быстрого реагирования Юга».
Видео было снято на камеру автомобильного регистратора, установленного в автомобиле ХАМАС. В ролике видно, как боевики ведут беглую стрельбу из автоматов в сторону, как утверждается, участников и гостей музыкального фестиваля Nova в пустыне Негев поблизости от границы с сектором Газа во время нападения 7 октября, пишет израильское издание The Times of Israel.
В результате нападения на музыкальный фестиваль, напомним, были убиты, по последним данным, 260 человек.
תיעוד חדש מהמסיבה ברעים. המחבלים עומדים ויורים בכל מי שמנסה לברוח pic.twitter.com/aqmFgaK4gL— אריאל עידן (@Arielidan20) October 19, 2023