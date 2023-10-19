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Появилось новое видео нападения боевиков ХАМАС на участников фестиваля Nova в пустыне Негев

  • 19.10.2023, 18:57
  • 2,636
Появилось новое видео нападения боевиков ХАМАС на участников фестиваля Nova в пустыне Негев

В результате нападения на музыкальный фестиваль были убиты 260 человек.

Новые кадры нападения боевиков ХАМАС на участников и гостей музыкального фестиваля Nova в пустыне Негев опубликовал 19 октября телеграм-канал «Силы быстрого реагирования Юга».

Видео было снято на камеру автомобильного регистратора, установленного в автомобиле ХАМАС. В ролике видно, как боевики ведут беглую стрельбу из автоматов в сторону, как утверждается, участников и гостей музыкального фестиваля Nova в пустыне Негев поблизости от границы с сектором Газа во время нападения 7 октября, пишет израильское издание The Times of Israel.

В результате нападения на музыкальный фестиваль, напомним, были убиты, по последним данным, 260 человек.

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