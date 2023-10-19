Европейские дипломаты пришли к зданию Верховного суда в Минске в знак солидарности с Виктором Бабарико 1 19.10.2023, 19:03

2,766

От экс-банкира нет вестей уже много месяцев.

Претендента на пост президента, экс-банкира Виктора Бабарико снова судят в четверг, 19 октября. Суть нового дела неизвестна. Равно как и что с самим политзаключенным — с весны этого года Виктора Бабарико не видели ни родные, ни адвокат. Последняя новость о нем — это сообщение об избиении его в Новополоцкой колонии.

В мае 2020 года Бабарико покинул пост главы «Белгазпромбанка» в связи с решением выдвигаться на пост президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Шестого июля 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.

«Бабарико признан политическим заключенным, выдвинутые против него обвинения несправедливы и мотивированы только политическими причинами. Представительница Посольства Германии в Минске вместе с представителями других дипмиссий в Беларуси пришли сегодня к зданию суда к началу заседания, чтобы выразить свою солидарность с Виктором Бабарико. От Виктора Бабарико нет вестей уже много месяцев. Последней новостью стало то, что в конце апреля 2023 года он был помещен в больницу в Новополоцке, а до этого в течение длительного времени находился в опасных для здоровья тюремных условиях. Федеральное правительство Германии требует освобождения политических заключенных в Беларуси», — говорится в сегодняшнем заявлении посольства ФРГ в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».