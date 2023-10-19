Министр обороны Израиля: Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри 19.10.2023, 19:18

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Йоав Галлант

Йоав Галлант призвал военных готовиться к наземной операции.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил войскам, расположенным на границе с сектором Газа, что скоро им может поступить приказ войти на территорию анклава. Об этом сообщило 19 октября издание The Times of Israel.

— Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри, — сказал Галлант бойцам, добавив, что «приказ будет».

Напомним, 7 октября ХАМАС напал на Израиль. Израильским военным за несколько дней удалось выбить боевиков со своей территории и взять под контроль границу с сектором Газа. После этого ЦАХАЛ начал наносить удары по позициям боевиков в секторе Газа.

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