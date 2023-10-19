Залужный побывал на Авдеевском и Купянском направлениях
- 19.10.2023, 21:05
- 1,462
Видео.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел работу на Авдеевском и Купянском направлениях.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу главкома в Facebook.
«На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас — это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город», - говорится в сообщении.
Залужный пояснил, что враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.
«С командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений», - добавил главком ВСУ.
Также Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Украинцы крепко держат оборону в сверхсложных условиях.
Залужный поблагодарил каждую бригаду, всех защитников, кто в бою за Украину.
В последние дни российские оккупанты устроили масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года.