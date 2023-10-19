Залужный побывал на Авдеевском и Купянском направлениях 19.10.2023, 21:05

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Фото: Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел работу на Авдеевском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу главкома в Facebook.

«На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас — это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город», - говорится в сообщении.

Залужный пояснил, что враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

«С командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений», - добавил главком ВСУ.

Также Залужный провел работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Украинцы крепко держат оборону в сверхсложных условиях.

Залужный поблагодарил каждую бригаду, всех защитников, кто в бою за Украину.

В последние дни российские оккупанты устроили масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года.

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