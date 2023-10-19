Белоруса осудили за слова «З Днём незалежнасці, Украіна» 19.10.2023, 22:03

Андрей Кудик

Абсурдное дело рассматривала судья Елена Ахметова.

Бывший политзаключенный Андрей Кудик получил 15 суток административного ареста за поздравление с Днем независимости Украины в TikTok.

«Мне сегодня присудили 15 суток, но пока отпустили домой», – написал он в Facebook.

19 октября судья Елена Ахметова рассматривала его дело в суде Вилейского района. Андрея обвинили в том, что 24 августа он разместил в своем TikTok свои фотографии с подписью «С Днем независимости, Украина». Это было расценено как «несанкционированное пикетирование», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кудик на суде не признал себя виновным и рассказал, что увидел 24 августа поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины 24 августа и тоже решил поздравить соседний народ.

Андрей Кудик — активист из Вилейки. Его задержали 9 августа 2021 года по административным делам и с того времени более двух месяцев удерживали на «сутках», которые он отбывал в изоляторах Вилейки и Смолевичей. 9 августа 2021 года его снова задержали и в общей сложности осудили на 90 суток административного ареста, которые он отбывал там же. После ареста Андрей на свободу так и не вышел.

Его обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и приговорили к 2 годам колонии. На суде Андрей не признал вину и отказался от дачи показаний. МВД включил его в список «лиц, причастных к экстремистской деятельности». 18 июля 2023 года политзаключенный вышел на свободу, полностью отбыв срок.

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