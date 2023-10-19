Израиль назвал страны, которые поддержали его в войне, осудили или остались нейтральными 19.10.2023, 22:55

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Куда попал режим Лукашенко.

Израильский Институт исследований национальной безопасности (INSS) опубликовал карту мира, на которой показано отношение других государств к военной операции против ХАМАС: поддержка действий Израиля, осуждение или нейтральная позиция. Беларусь попала в последнюю категорию.

Карта показывает, как аналитики INSS распределили страны мира в разные группы в зависимости от отношения к военной операции «Железные мечи», которую Израиль проводит в секторе Газа после вторжения ХАМАС.

Беларусь причислена к странам с нейтральной позицией (на инфографике они выделены фиолетовым цветом). Таких государств относительно немного: Беларусь оказалась в одной компании с Мексикой, Боливией, Бразилией, Камбоджей, Филиппинами, Марокко, Арменией и Азербайджаном.

Большинство стран Европы (в том числе Украина, Польша и страны Балтии), Грузия, США, Канада, Мексика, Аргентина, Уругвай, Австралия, Новая Зеландия, ОАЭ, Индия, Непал, Япония, Южная Корея, Кения, Уганда, Конго — на стороне Израиля (на карте обозначены синим цветом).

Россия, отмечают аналитики института, осуждает действия Израиля (красный цвет на инфографике). Так же поступают Китай, Турция, Иран, большинство арабских государств, КНДР, ЮАР, Малайзия, Гана, Колумбия.

Напомним, 7 октября, палестинская террористическая группировка ХАМАС начала вторжение в Израиль с территории сектора Газа, сопровождавшееся массированными ракетными ударами.

После этого началась ответная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), получившая название «Железные мечи». 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант призвал военных (готовиться к наземной операции https://charter97.org/ru/news/2023/10/19/568320/) в секторе Газа.

Эксперты уже раньше обращали внимание, что после начала агрессии ХАМАС в отношении Израиля Александр Лукашенко отмолчался и никаких заявлений не сделал. МИД Беларуси призвал обе стороны к прекращению огня. ХАМАС, начавший агрессию, не осуждался никак, однако власти воздержались и от какой-либо агрессивной риторики в адрес Израиля (хотя у пропаганды ее было в избытке).

В частности, официальный Минск не поддержал и никак не прокомментировал призыв Ирана фактически выступить на стороне Палестины в конфликте.

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