Украинская разведка сорвала производство российских ракет Х-59 2.10.2023, 10:27

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Удар дронов по Смоленску был успешным.

В воскресенье, 1 октября, в результате удара по Смоленскому авиационному заводу был нарушен процесс производства российских ракет Х-59 различных модификаций.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ГУР, три из четырех дронов попали в завод, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия страны-агрессора России.

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса «воздух-поверхность» имеет дальность до 280 км и является одной из тех, которыми российские оккупанты чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.

1 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в Смоленске беспилотник атаковал авиазавод госкорпорации Тактическое ракетное вооружение, который занимается изготовлением запчастей и ремонтом самолетов.

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