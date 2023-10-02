закрыть
2 октября 2023, понедельник, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка сорвала производство российских ракет Х-59

  • 2.10.2023, 10:27
  • 3,344
Украинская разведка сорвала производство российских ракет Х-59

Удар дронов по Смоленску был успешным.

В воскресенье, 1 октября, в результате удара по Смоленскому авиационному заводу был нарушен процесс производства российских ракет Х-59 различных модификаций.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ГУР, три из четырех дронов попали в завод, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия страны-агрессора России.

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса «воздух-поверхность» имеет дальность до 280 км и является одной из тех, которыми российские оккупанты чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.

1 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в Смоленске беспилотник атаковал авиазавод госкорпорации Тактическое ракетное вооружение, который занимается изготовлением запчастей и ремонтом самолетов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип