Болгария закрывает границу для авто с российскими номерами

Болгария закрывает границу для авто с российскими номерами1
- 2.10.2023, 11:14
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Уже сегодня.
На фоне массовых антироссийских санкций Болгария запретит въезд российских автомобилей на территорию страны.
Об этом заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов, отметив, что запрет начнет действовать с 2 октября, сообщает 24chasa.bg.
«До конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну», — сказал Златанов.
«В этом году у нас рекордный миграционный напор. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 50% по итогам первых девяти месяцев... Это огромное количество людей», — сказал он.