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Болгария закрывает границу для авто с российскими номерами

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  • 2.10.2023, 11:14
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Болгария закрывает границу для авто с российскими номерами

Уже сегодня.

На фоне массовых антироссийских санкций Болгария запретит въезд российских автомобилей на территорию страны.

Об этом заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов, отметив, что запрет начнет действовать с 2 октября, сообщает 24chasa.bg.

«До конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну», — сказал Златанов.

«В этом году у нас рекордный миграционный напор. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 50% по итогам первых девяти месяцев... Это огромное количество людей», — сказал он.

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