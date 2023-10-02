Болгария закрывает границу для авто с российскими номерами 1 2.10.2023, 11:14

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Уже сегодня.

На фоне массовых антироссийских санкций Болгария запретит въезд российских автомобилей на территорию страны.

Об этом заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов, отметив, что запрет начнет действовать с 2 октября, сообщает 24chasa.bg.

«До конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну», — сказал Златанов.

«В этом году у нас рекордный миграционный напор. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 50% по итогам первых девяти месяцев... Это огромное количество людей», — сказал он.

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