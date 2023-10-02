СМИ: Два украинских бомбардировщика залетели в РФ 5 2.10.2023, 17:26

10,744

«Су-24М» сбросили бомбы на нефтебазу в Брянской области.

Российские власти утверждают, что два украинских бомбардировщика «Су-24М» смогли преодолеть российскую ПВО и залетели на территорию РФ в Брянской области, после чего провели бомбардировку нефтебазы в Стародубском районе. Об этом сообщают российские информационные агентства, цитируя заявление Следственного комитета РФ.

Россияне утверждают, что атака украинской авиации на российскую нефтебазу произошла 30 апреля 2022 года, в самом начале украино-российской войны, пишет «Диалог».

Более того, сбросив на российский нефтеналивной терминал несколько полутонных бомб «ФАБ-500», фронтовые бомбардировщики беспрепятственно вернулись на базу в Украине. Россияне утверждают, что бомбардировщики входят в состав 7-й бригады тактической авиации.

Спустя полтора года после атаки россияне решили предъявить обвинения командиру бригады, обвиняя его в серьезных повреждениях российской инфраструктуры. Украинская сторона никак не комментирует обвинение Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».