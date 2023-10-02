СМИ: Два украинских бомбардировщика залетели в РФ

СМИ: Два украинских бомбардировщика залетели в РФ5
- 2.10.2023, 17:26
- 10,744
«Су-24М» сбросили бомбы на нефтебазу в Брянской области.
Российские власти утверждают, что два украинских бомбардировщика «Су-24М» смогли преодолеть российскую ПВО и залетели на территорию РФ в Брянской области, после чего провели бомбардировку нефтебазы в Стародубском районе. Об этом сообщают российские информационные агентства, цитируя заявление Следственного комитета РФ.
Россияне утверждают, что атака украинской авиации на российскую нефтебазу произошла 30 апреля 2022 года, в самом начале украино-российской войны, пишет «Диалог».
Более того, сбросив на российский нефтеналивной терминал несколько полутонных бомб «ФАБ-500», фронтовые бомбардировщики беспрепятственно вернулись на базу в Украине. Россияне утверждают, что бомбардировщики входят в состав 7-й бригады тактической авиации.
Спустя полтора года после атаки россияне решили предъявить обвинения командиру бригады, обвиняя его в серьезных повреждениях российской инфраструктуры. Украинская сторона никак не комментирует обвинение Москвы.