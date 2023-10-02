ВСУ показали момент применения ракет 5В28 ЗРК «С-200» по российским целям 2.10.2023, 22:55

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Эту ракету сложно сбить любыми существующими средствами ПВО.

В Сети появилось видео, как ЗРК "С-200" с помощью ракет 5В28 отработали по наземным целям противника.

Обнародовано видео, где запечатлен момент работы Сил обороны Украины восьмитонной ракетой 5В28. На кадрах не показана цель, которая была поражена с помощью отечественных боеприпасов, но вполне можно предположить, что спустя какое-то время появится официальная информация по этому удару.

Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на Телеграм-канал "Украина 365".

Ранее была опубликована информация о том, что Украина смогла переделать ракету 5В28 "С-200", которая стояла на вооружении в СССР. Эта ракета была разработана специально для американских бомбардировщиков с ядерными боеголовками.

Важно, что ракету 5В28 "С-200" не могут обнаружить и сложно сбить любыми из существующих средств ПВО. Секрет в том, что ракета способна развивать скорость в четыре маха.

Из этого следует, что Силы обороны смогут прицельно наносить удары по военным объектам врага и не переживать, долетит ли ракета до цели.

Российские паблики неоднократно писали о том, что ВСУ наносят удары по российским целям с помощь 5В28 "С-200", но никаких доказательств этому не было.

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