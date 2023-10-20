Американский эсминец перехватил ракеты из Йемена, запущенные по югу Израиля 20.10.2023, 7:56

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Сам корабль не был их целью.

Американский эсминец Carney, находящийся на севере Красного моря, вечером 19 октября сбил три ракеты и несколько беспилотников, выпущенные из Йемена в северном направлении, сообщают «Детали» со ссылкой на телеканал CNN.

Сам корабль не был их целью. По словам представителей Пентагона, ракеты могли быть нацелены на юг Израиля.

«Эсминец Carney находящийся в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты, предназначенные для поражения наземных целей, а также несколько БПЛА, запущенные силами хуситов из Йемена», — заявил на брифинге для СМИ спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

«Мы не можем точно сказать, куда были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена на север вдоль Красного моря — возможно, по целям в Израиле», — отметил генерал.

Сообщается также, что одну ракету из Йемена перехватила Саудовская Аравия.

Израильские военные видят признаки того, что ракеты из Йемена действительно были нацелены на Израиль. Об этом сообщил изданию Walla высокопоставленный израильский чиновник.

Издание Elint News, специализирующееся на изучении военных действий с участием различных прокси-сил, сообщает: поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене могут иметь ряд иранских ракет «Сумар» с дальностью действия более 2000 км, и беспилотники включая «Шахед-136» с дальностью более 2000 км (это как раз расстояние от границы Йемена до Израиля по прямой). Война, которую хуситы с 2014 года по наводке Ирана ведут против законного правительства Йемена, поддержанного Саудовской Аравией и ОАЭ, унесла уже 130.000 жизней и ввергла это беднейшее государство в голод.

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