Оккупанты из Крыма отправляют первый рейсовый автобус в Минск 4 20.10.2023, 8:26

3,774

Он выезжает сегодня из Ялты.

С 20 октября из Ялты в Минск отправится первый пассажирский автобус, сообщает российское оккупационное «правительство» Республики Крым.

Автобус следует по маршруту Ялта-Алушта-Симферополь-Феодосия- Керчь-Минск и будет находиться в пути 41 час. Сообщается, что отправляться он будет из Ялты в 16:30, а прибывать в Минск по расписанию в 10:05.

Рейсы запланированы один раз в четыре дня. В сообщении не уточняется, какая именно компания взяла на себя перевозку пассажиров.

В пресс-службе оккупационной администрации обращают внимание, что на данный момент движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Есть возможность также перебраться в Россию по Керченской паромной переправе. По ней пропускают грузовой транспорт с приоритетными грузами и пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».