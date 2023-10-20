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Украинская артиллерия разнесла штаб российской группировки «Цитадель» на левом берегу Днепра

  • 20.10.2023, 10:04
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Украинская артиллерия разнесла штаб российской группировки «Цитадель» на левом берегу Днепра

Ликвидированы десятки оккупантов, собравшихся на обед после тренировки.

Украинские защитники нанесли мощный удар по оккупантам на левом берегу Днепра в Херсонской области.

На этот раз были ликвидированы до 30 оккупантов.

Сегодня, 20 октября, в Сети появились кадры ювелирного удара украинской артиллерии по территории стрелкового клуба «Цитадель», находящегося на трассе между населенными пунктами Таврийское и Чулаковка на левом берегу Херсонщины, сообщает Telegram-канал «Supernova+».

Украинская артиллерия нанесла удар, когда оккупанты послевоенных сборов собрались в своем «штабе» на обед.

Тем временем Z-военкор Романов выложил кадры с трассы Олешки - Раденское, на которых можно увидеть уничтоженную военную технику ВС РФ.

Украинские защитники уже давно ведут бои на левом берегу Херсонщины, однако только в начале текущей недели российские военкоры стали бить тревогу.

Вчера появилась новость о том, что ВСУ переправились на левый берег Днепра и создали плацдармы не только в Песчановке и Пойме, но и Крынках.

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