ISW рассказал, почему РФ потеряла 5 самолетов за 10 дней на Донбассе 20.10.2023, 10:46

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У российской авиации серьезные проблемы.

Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на сообщения украинской стороны о по меньшей мере пяти сбитых российских самолетов в течение последних 10 дней в Донецкой области — на фоне больших потерь еще и наземной техники оккупантов вблизи Авдеевки.

Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что российские войска в основном используют для нанесения авиаударов штурмовую авиацию, но поскольку она менее эффективна при работе издалека, это заставляет авиацию лететь ближе к линии фронта, что и привело к потере пяти самолетов за 10 дней.

Кроме того, в первые дни наступления под Авдеевкой российские войска потеряли по меньшей мере 45 танков и других единиц бронетехники. Эти данные свидетельствуют, что поддержка текущих наступательных усилий в Авдеевке является очень затратной для россиян, а потери техники, вероятно, будут продолжать замедлять темпы российского продвижения в этом районе, предполагают в ISW.

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