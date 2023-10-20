В Минске задержали руководство танцевальной студии 20.10.2023, 12:38

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Лукашисты пришли по доносу.

В Минске задержаны руководители танцевальной студии, сообщил телеграм-канал ГУБОПиК.

Директора Александра Душевского и основательницу школы танцев «Квартал» Юлию Шостак, преподавателей сальсы, задержали из-за протестов 2020 года.

На «покаянном» видео директора заставили сказать, что в студии «собирались участники протестных акций, где изготавливали протестную символику» и «потом участвовали в протестах».

Учредительница сказала под видеозапись силовиков, что «вместе с директором позволяла ученикам и знакомым школы изготавливать протестную продукцию».

Силовики утверждают, что на школу танцев им пришел донос.

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