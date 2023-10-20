Украинский спецназ уничтожил колонну российской бронетехники возле Авдеевки

Украинский спецназ уничтожил колонну российской бронетехники возле Авдеевки1
- 20.10.2023, 13:52
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На видео показали, как пылаю танки и БТР, подбитые Javelin и FPV-дронами.
Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении несколько единиц тяжелой техники российских оккупантов, вместе с живой силой.
Об этом сообщает Telegram-канал ССО ВСУ.
Вражеские танки с бронетранспортерами двигалась в направлении Авдеевки, но была обнаружена операторами 3-го полка ССО.
Украинские защитники оперативно остановили противника, применив FPV-дроны, ПЗРК Javelin и минометы.
В результате успешных действий бойцов спецназовцев были уничтожены:
4 БТР,
2 танка,
несколько десятков живой силы противника.
Украинские военные также опубликовали «жирные» кадры этой операции.
«Как это было - смотрите в видео (спойлер: нам очень нравится, как оно горит). Идем дальше!» - подчеркивается в сообщении.