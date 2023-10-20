Колоннами на смерть: российское командование бросило своих солдат под Авдеевкой 20.10.2023, 15:11

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иллюстративное фото

В Украинской добровольческой армии раскрыли детали боев на этом направлении.

В районе Авдеевки, Донецкой области российские оккупанты продолжают пытаться захватить позиции, понеся значительные потери среди своего личного состава.

Украинские защитники продолжают отбивать атаки противника и смогли успешно отстоять террикон возле коксохимического завода.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

Ситуация в районе Авдеевки остается тяжелой, сообщил спикер.

«Как заявил наш главнокомандующий, нет простых участков сегодня на фронте. Фронт очень велик — протяженностью более тысячи километров. И Авдеевка сегодня, как и Купянское направление, Сватовское, являются одними из самых действительно напряженных», — отметил Братчук.

Братчук также сообщил, что вражеские силы продолжают атаковать террикон вблизи коксохимического завода.

«И речь идет не о терриконе, как таковом. Речь идет о тех высотах, которые хочет оккупировать враг. И с которых ему будет легче, по замыслу российских военных, атаковать Авдеевку дальше и входить с флангов. Но ВСУ отбились на флангах. Террикон остается нашим», - отметил гость эфира.

Братчук подчеркнул, что в районе Авдеевки продолжаются жесткие сражения. Вражеские силы двигаются колоннами, однако Силы обороны осуществляют успешную оборону и не дают врагу прорваться.

«Наверное, подобного не было со времен боев вблизи Угледара в прошлом году. Но та информация, которая поступает, в частности от украинских военных, здесь на порядок выше массированность атак оккупантов. Определенное самоубийство совершается у российских солдат по воле их командования», — сказал гость эфира.

Он считает, что россияне, имея резервы, постараются максимально активно проводить атаки и будут продолжать это делать, несмотря на значительные потери.

«Потери у противника очень велики. Но такая схема российского наступления не может продолжаться всегда и не может оставаться на том же уровне. И тут уже слово за нашими командирами, командующими. Думаю, что генералы и командиры, непосредственно участвующие в боях, принимают абсолютно правильные адекватные решения, которые помогут выстоять и победить в итоге. У нас только один ход – ход вперед», – резюмировал Братчук.

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