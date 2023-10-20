Украинский спецназ одним ударом уничтожил сразу два вражеских БТР
- 20.10.2023, 15:53
Видеофакт из-под Авдеевки.
Силы специальных операций Украины показали видео, на котором уничтожают одним ударом сразу два вражеских бронетранспортера под Авдеевкой.
Такая уникальная возможность им выпала благодаря тому, что один из БТР вдруг остановился возле остатков техники ВС РФ, уничтоженной во время прошлых провальных штурмов, а второй начал его подталкивать сзади, чтобы заставить двигаться вперед.
Some of the videos rolling in from yesterday's failed Russian offensive on Avdiivka are just wild.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 20, 2023
Don't ever say Ukraine wastes even a single shell of ammo. Here, a 2 for 1 special. pic.twitter.com/SxGWzNOjcb