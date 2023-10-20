закрыть
20 октября 2023, пятница, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ одним ударом уничтожил сразу два вражеских БТР

  • 20.10.2023, 15:53
Украинский спецназ одним ударом уничтожил сразу два вражеских БТР

Видеофакт из-под Авдеевки.

Силы специальных операций Украины показали видео, на котором уничтожают одним ударом сразу два вражеских бронетранспортера под Авдеевкой.

Такая уникальная возможность им выпала благодаря тому, что один из БТР вдруг остановился возле остатков техники ВС РФ, уничтоженной во время прошлых провальных штурмов, а второй начал его подталкивать сзади, чтобы заставить двигаться вперед.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бедуины нашего века
Бедуины нашего века Ирина Халип
Чья эскадра на горизонте?
Чья эскадра на горизонте? Владимир Халип
Путин приходит в бешенство от ATACMS
Путин приходит в бешенство от ATACMS Виталий Портников
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин