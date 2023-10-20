Ученые: Обнаружены новые структуры на Солнце 1 20.10.2023, 16:48

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Это приближает к разгадке главной тайны звезды.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal Letters, использовали Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ для изучения магнитного поля Солнца с беспрецедентной детализацией. В результате они обнаружили змееподобные структуры энергии в магнитном поле в хромосфере (нижний слой атмосферы Солнца), которые могут переносить энергию выше и таким образом нагревать плазму в короне (верхний слой атмосферы Солнца) нашей звезды, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Одна из самых больших загадок астрофизики состоит в том, что корона Солнца имеет в сотни раз более высокую температуру, чем поверхность звезды или фотосфера. Плазма в короне нагревается до почти 1 млн градусов Цельсия, но температура фотосферы составляет примерно 6 тысяч градусов Цельсия.

Но это противоречит тому, что источник тепла у звезд находится в их ядре, а значит температура должна увеличиваться по мере приближения к этому ядру. На Солнце все работает согласно этому правилу во всех слоях, кроме короны. Что-то влияет на ее нагревание и ученые считают, что за этим могут стоять змееподобные структуры энергии в магнитном поле в хромосфере Солнца, обнаруженные учеными.

Если раньше астрофизики пытались найти разгадку главной тайны Солнца изучая солнечные пятна, где рождаются вспышки и корональные выбросы массы, которые обладают сильными магнитными полями, то новое исследование было нацелено на изучение не таких активных регионов.

По словам ученых, эти регионы фотосферы покрыты конвективными ячейками, где существуют более слабые, чем в солнечных пятнах, магнитные поля, но они более динамичные. Оказалось, что ориентация этих магнитных полей имеет змеевидные вариации.

Авторы исследования указывают на то, что, чем сложнее ориентация магнитного поля, тем выше вероятность выброса большого количества энергии во время магнитного пересоединения. Это процесс, во время которого два магнитных поля, имеющих разную ориентацию, взаимодействуют и выделяют энергию. Именно эта энергия, как считают ученые и нагревает атмосферу Солнца.

Но эту гипотезу еще нужно подтвердить, хотя новое открытие все же приближает ученых к раскрытию главной солнечной загадки.

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