«19.10.23 Авдеевка. Запомните дату и место, это была величайшая катастрофа ВС РФ» 6 20.10.2023, 17:06

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У россиян почти рекордные потери на Донбассе.

В четверг, 19 октября, российская армия снова пыталась штурмовать Авдеевку, что обернулось для нее грандиозным разгромом. Генштаб ВСУ утром следующего дня отчитался о рекордных потерях ВС РФ за сутки, большинство и которых были понесены именно на этом участке фронта, сообщает «Диалог».

О событии написал боец 36-й бригады морской пехоты ВСУ под позывным «Сова» в своем блоге в Twitter.

«19.10.23г. Авдеевка, Донецкая область, Украина. Запомните эту дату и место. Это была величайшая российская катастрофа больше, чем в Белогоровке в прошлом году», — написал военнослужащий.

Информацию подтвердил также связанный с военными блогер N.E.O.N.

«Вчера московиты получили такой пи**ы, что абсолютно любая армия мира просто бы развернулась и ушла домой. Но они не армия…» — написал он.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за вчерашние сутки у ВС РФ почти рекордные потери: 55 танков, 120 бронемашин, 1380 россиян. Большинство из этих потерь понесены врагом именно в битве за Авдеевку.

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